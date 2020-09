De Benedetti insulta Berlusconi. E scoppia il putiferio

04 settembre 2020 a

«Chiedo un applauso di incoraggiamento e gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese». Lo dice l’imprenditore Carlo De Benedetti, a proposito di Silvio Berlusconi, nel corso di una tavola rotonda al festival della tv di Dogliani. «È stato un grande imbroglione - aggiunge - lui ha versato, non a me che non ho preso neanche un euro, ma alla Cir 562 milioni che è la più grande goduria che io abbia avuto nella mia vita». «Berlusconi ha abbassato il livello di civismo del Paese e anche il livello di moralità ed io sono e rimango un critico di Berlusconi politico». Per De Benedetti Silvio Berlusconi «è stato l’Alberto Sordi della politica italiana».

Da Forza Italia arriva la prevedibile alzata di scudi. «Berlusconi non condividerebbe che si replicasse in modo sprezzante a De Benedetti. Ma io lo faccio lo stesso. Carlo De Benedetti è un vero miserabile. Un cialtrone». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, replicando a quanto affermato da De Benedetti sull’ex premier, al quale ha fatto gli auguri, aggiungendo «è stato un grande imbroglione». «L’ingegner De Benedetti ha dato dell’imbroglione al presidente Berlusconi in ospedale per il Covid. Una sortita che si commenta da sola. Ma il virus dell’invidia, evidentemente, è più forte della decenza». Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

La replica arriva anche da Marina Berlusconi: «Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione». Così la presidente Fininvest.