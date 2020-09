Mai col Pd. Virginia Raggi fa già la guerra a Zingaretti

03 settembre 2020 a

Mai col Pd. E meno male che al governo del Paese sono alleati. Virginia Raggi è già in campagna elettorale e spara a zero su Pd e Zingaretti. Da CasaPound agli ospedali, dai Casamonica ai debiti ereditati dalle passate amministrazioni comunali. La sindaca di Roma va all'attacco della sinisra nonostante si definisca "di sinistra".

Litigano su tutto, perché tra Virginia Raggi e Pd volano gli stracci

«Io credo che ai romani i giochi di palazzo non interessano e a me non interessano poltrone né apparentamenti - attacca la Raggi - La piattaforma Rousseau ha stabilito che si possono fare alleanze che vanno stabilite caso per caso. A Roma, per il modo in cui stiamo risanando la città e rilanciandola, non credo si possa trovare una convergenza con l’attuale Pd e Zingaretti. Stiamo facendo una totale inversione rispetto al passato. E non possiamo allearci con chi questi debiti ha contribuito a crearli".