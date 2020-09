Briatore sbotta: avete rotto, Berlusconi non l'ho contagiato io! Ma da Forza Italia...

03 settembre 2020 a

a

a

Flavio Briatore si difende: "Non ho contagiato io Silvio Berlusconi". Ma alcuni, in Forza Italia, punterebbero il dito proprio sull'incontro del 12 agosto tra il manager e imprenditore, proprietario del Billionaire, con il Cav a Villa Certosa. Briatore ha parlato dalla casa di Daniela Santanchè dove è in isolamento dopo aver contratto il Covid. "Sono molto dispiaciuto" per Berlusconi, ha detto alla Stampa, "gli auguro di superare il più velocemente possibile anche questa situazione. Spero che guarisca presto".

Berlusconi positivo ma è giallo sul contagio

Ma è stato lui a trasmettere il virus al Cav? "Ma che c'entra? Non credo che dipenda da quel nostro incontro. E adesso mi avete rotto", sbotta Briatore. Poco prima aveva fatto gli auguri all'amico di vecchia data: "Silvio è un uomo tosto, sono certo che avrà la capacità di superare il virus con la solita forza". Intanto, secondo quanto riporta il Messaggero, alcuni esponenti di Forza Italia accuserebbero proprio manager cuneese di aver contagiato Berlusconi, il cui tampone positivo (il secondo, uno con risultato negativo lo aveva fatto pochi giorni dopo l'incontro con Briatore ma per un eventuale contagio andrebbero analizzati i tempi di incubazione) era stato effettuato dopo la positività dei figli Barbara e Luigi. Ieri l'esito.