Veneto, la scelta del consigliere FdI: non mi ricandido per stare con mio figlio

Un passo indietro per fare il papà. "Non mi ricandido perché ho un bambino piccolo che ha bisogno di me", con queste parole Andrea Bassi ha annunciato di rinunciare al terzo mandato di consigliere regionale del Veneto in quota Fratelli d'Italia. Veronese di Bussolengo, capogruppo uscente del movimento di Giorgia Meloni, Bassi ha spiegato al Gazzettino che "l`unica stella nel mio cielo" è suo figlio di 4 anni. "Io sono un papà separatoe devo stare il più vicino possibile al mio bambino, che ha bisogno assolutamente di avere un padre il più presente possibile". "Chiaramente una nuova sfida regionale, con tutto quello che ne consegue - afferma - non poteva vedermi al 100% a Venezia. Il mio bimbo è diventato parte integrante della mia quotidianità dopo le ultime elezioni: non era assolutamente programmato ma è stato la sorpresa più bella della mia vita", ha detto il consigliere di FdI.