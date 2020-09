Rivolta social per Gene Gnocchi. Cosa non perdonano al comico di Quarta Repubblica

01 settembre 2020 a

a

a

Nicola Porro e il suo Quarta Repubblica su Rete 4 hanno incassato il 7% di ascolti, un gran bel risultato, ma sui social è rivolta per Gene Gnocchi a cui è affidato il graffio satirico del programma. Molti utenti non perdonano al comico lo scivolone del gennaio 2018, quando durante la copertina della trasmissione di Giovanni Floris Dimartedì su La7 Gnocchi insultò Claretta Petacci durante una gag sui maiali tra i rifiuti di Roma.

Durante Quarta Repubblica il comico ha proposto una gustosa imitazione dell'ex ministro grillino Danilo Toninelli, ma l'attenzione di molti utenti era sulle vecchie gag. "Si è vero mi da fastidio il cog***ne Gene Gnocchi che ha paragonato la Petacci a un maiale (...) spiace che Porro lo abbia preso. Torni alla 7"; "Gene Gnocchi,comico mediocre, non mi ha mai fatto ridere, ma lo tolleravo con bonaria compassione. Poi si permise di INSULTARE in modo IGNOBILE, oltre alla Meloni, Claretta Petacci,una donna già insultata nella morte dai suoi assassini. Sono antifascista, non canaglia. Ero PD", sono alcuni dei post contro il comico.

Video su questo argomento Gene Gnocchi choc: "Questo maiale? È Claretta Petacci" [VIDEO] Davide Di Santo

"Ma non c era nessun altro?? Che tristezza questo Gene Gnocchi. Non fa ridere e di crede pure simpatico. Anche Porro faceva finta si essere divertito, quasi come Fazio quando deve x forza ridere alle ca***te della Littizzetto", "Mi deprimo come guardare una puntata di Geo&Geo quando fanno i soliti servizi in zone sperdute non non manca mai il casaro, il caglio, la cagliata, le erbe raccolte e la stufetta a legna...", "Gene Gnocchi non faceva ridere neanche quando aveva 20 anni di meno. Adesso è proprio umorismo da reparto geriatrico". Insomma, programma promosso dagli ascolti. Il comico nel mirino dei social.