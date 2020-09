Se sbarcano denunciamo Conte. Salvini sgancia la bomba

01 settembre 2020 a

Matteo Salvini non ci vede più e avverte il governo Conte. Se sbarcano i migranti della Sea Watch 4, Salvini denuncerà il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. «La Lega denuncerà il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se permetterà lo sbarco di questi altri 353 clandestini a bordo dell’ennesima nave straniera illegale». Così il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook postando un’immagine della nave Sea Watch con la comandante Carola Rackete.

Sea Watch 4 si sta dirigendo verso il porto di Palermo dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena.