Migrante positiva al Covid partorisce in volo durante il trasferimento da Lampedusa

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - Una migrante positiva al Covid e in avanzato stato di gravidanza ha partorito in volo, sull'elicottero del 118, durante il trasferimento dall'hotspot di Lampedussa all'ospedale di Palermo. La puerpera è stata aiutata dai medici dal personale del servizio sanitario. "Per noi il diritto alla salute di tutti è l'unica stella polare. dalla quale non arretriamo e non arretreremo", ha detto l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza.