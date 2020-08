Il sondaggio segreto che fa tremare i 5Stelle. Referendum da vita o morte

28 agosto 2020 a

Il referendum sul taglio dei parlamentari è l'ultima spiaggia del Movimento 5 Stelle. A certificare il clima di lotta per la sopravvivenza della galassia grillina è un sondaggio riservato in cui i 5stelle non si schiodano dal 16-17%. Un dato, quello riportato da Dagospia, che fotografa un movimento sfaldato e diviso in correnti in cui Luigi Di Maio prova a riprendersi il ruolo di capo politico. Insomma, devono "stare al governo a tutti i costi allontanando il voto politico il più tardi possibile", si legge nel Dago report che conclude: "Solo con l’eventuale vittoria del 'sì' al referendum sul taglio del numero di deputati e senatori potranno dire di essere ancora vivi". Anche perché il 20 e 21 settembre è improbabile che arrivino gioie per i grillini dalle urne delle amministrative.