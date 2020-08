Di Maio super abbronzato col ministro cinese. Ed è subito meme: ma chi è Obama o Carlo Conti?

26 agosto 2020 a

Un'abbronzatura davvero superlativa quella sfoggiata da Luigi DI Maio durante l'incontro col ministro degli Esteri cinesi Wang Yi, il cui colorito contrasta con quello del suo ospite in modo clamoroso. E così le foto del summit sono diventate subito materia prima per meme e post ironici che hanno inondato la rete. Insomma una tintarella da far impallidire Carlo Conti, scherzano sui social gli utenti che si lanciano in improponibili confronti con Barack Obama. C'è anche chi non scherza affatto e sottolinea come sia poco professionale, per un diplomatico, andare a un vertice importante con un'abbronzatura da "venditore di cocco". E la Bilboa muta, come scrive il Signor Distruggere.