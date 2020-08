La Azzolina ha risolto il problema degli scuolabus: con i banchi-autoscontro

28 agosto 2020 a

Sui social spesso si ride e non piangere e mentre manca meno di un mese alla riapertura delle scuole la regina di meme e vignette ironiche è sempre lui, la ministra della'Istruzione Lucia Azzolina. Tra banchi a rotelle "per fare l'autoscontro in classe" (copyright Giorgia Meloni) e autobus stracolmi di studenti (ma tanto si possono considerare congiunti...) il web ha trovato la sintesi. Nella foto ecco i mezzi per studiare e andare a scuola: e tutti i problemi sono risolti.