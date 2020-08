Pensano solo ai banchi con le rotelle. Perché la scuola è nel caos

27 agosto 2020 a

La scuola comincerà tra una manciata di giorni ma è tutto ancora in alto mare. A sei mesi dall'inizio della pandemia ancora non si sa come torneranno in classe i nostri ragazzi: mascherine, banchi, trasporti, distanziamento. Non ci si capisce nulla e il governo dimostra tutta la sua inadeguatezza.

Marco Marsilio: "Trasporti in tilt alla ripresa. Sarà assalto ai pullman"

A denunciarlo è Sergio Berlato, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che punta il dito contro gli errori del governo Conte. "L'unico pensiero del Ministro dell'Istruzione sono i banchi con le rotelle, gli autoscontri - attacca Berlato - Servono buon senso e ragionevolezza. E' impensabile l'idea di tenere i bambini con la mascherina per otto ore al giorno, sarebbe invece più' logico prevedere strumenti di protezione individuale solo per i momenti in cui non sia possibile evitare gli assembramenti, come sui mezzi pubblici o al momento dell'entrata in classe. Il Governo sul tema della scuola sta dimostrando ancora una volta la sua profonda inadeguatezza".