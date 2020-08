Il governo dei segreti. Mistero su quasi tutti gli appalti per mascherine e Dpi

25 agosto 2020 a

Il governo continua a tenere segreti appalti e forniture relativi mascherine e protezioni contro il Coronavirus. Su metà dei 9,6 miliardi di euro di bandi l'ombra della mancata trasparenza. A fare i conti del governo è il OpenPolis che ricorda che i contratti di fornitura relativi alla lotta al Covid-19 dall'inizio dell'emergenza valgono circa dieci miliardi, spesi soprattutto per mascherine e Dpi (otto miliardi) ma anche per terapie intensive, rianimazioni, farmaci, analisi, tamponi e relativi reagenti.

Non è possibile, però, conoscere la destinazione quanto speso negli ultimi quaranta giorni "mentre di circa la metà dei bandi sono già scaduti 'con esito sconosciuto'", scrive il Corriere che riporta la ricostruzione della fondazione Openpolis insieme al Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell'Aquila. Hanno scoperto che la banca dati dell'Anac è fuori uso dal 17 luglio è bloccata e non esiste alcuna rendicontazione ad hoc da parte dei centri di spesa su Covid-19. E solo forniture per 4,26 miliardi oggi risultano sicuramente aggiudicate, ma sul resto dei lottinon esistono informazioni. Un tema delicatissimo per che si tratta soprattutto di "procedure negoziate", ovvero trattative private necessarie per rispondere tempestivamente all'emergenza, o affidamenti diretta a una singola azienda.