Conte si gioca tutto sulla riapertura delle scuole e "commissaria" la Azzolina

Sulla ripartenza della scuola il governo di Giuseppe Conte si gioca la faccia e il futuro, suo e del Paese. E così il premier "commissaria" Lucia Azzolina. La ministra grillina sarebbe stata strigliata da Conte durante l'ultimo vertice a Palazzo Chigi. Troppe incertezze, non sono ammessi errori. E così il premier, come riporta un retroscena del Messaggero, avrebbe avocato a sé la gestione della riapertura degli istituti attraverso la creazione di una cabina di regia. "Al coordinamento ora ci penso io, qui tutto l’esecutivo è in gioco", le parole attribuite al capo del governo.

Le elezioni amministrative e del referendum sul taglio dei parlamentari sono previste, salvo sorprese, per il 20 e 21 settembre, ovvero la domenica dopo la riapertura delle scuole.

"Non c’è alcun timore che a causa dell’impennata dell’epidemia la scuola non possa riaprire. E’ escluso. Alla destra è rimasto solo di sperare in un nostro fallimento sulla scuola. Va assolutamente scongiurato", avrebbe detto Conte ai ministri.