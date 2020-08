Migranti, Musumeci contro il Viminale: "Lamorgese faccia il suo lavoro"

Francesco Storace 23 agosto 2020 a

Nello Musumeci, governatore della Sicilia, non ci sta a farsi prendere in giro dal governo centrale. E vuole difendere la sua gente dai rischi legati alla connessione tra sbarchi di clandestini e Covid. Si era ipotizzata persino una denuncia penale contro i ministri.

Presidente, è vera questa storia della denuncia contro il governo?

«Siamo riusciti a farli uscire allo scoperto. Fino a ieri persino i loro parlamentari nazionali facevano finta di nulla. Quasi fosse un problema regionale la gestione dei migranti. Adesso è chiaro a tutti di chi sono le omissioni e di chi le responsabilità. E si tratta di omissioni gravi».

Che cosa rimproverate a Conte?

«L’indifferenza. Fa finta di niente sulla emergenza migranti, come se la Sicilia non fosse parte dell’Italia. Da due mesi chiediamo lo “stato di emergenza” su Lampedusa. Non si sono neppure degnati di una risposta. Non è normale ...».

In pratica c’è sottovalutazione di quanto accade in Sicilia?

«Come le dicevo, forse qualcuno pensa che la Sicilia sia la prima pagina della cronaca estera. Ma la Sicilia è la porta dell’Europa e dell’Italia. Non può essere così insensibile un governo nazionale di fronte a quello che sta accadendo qui. Andare a Tunisi ad agosto a che serve se non ci si è andati a marzo? Vuol dire che si è sottovalutato e di molto quanto sta accadendo».

Quali sono i numeri attuali?

«Migliaia di sbarchi e centinaia di positivi. Tutti gestiti dal nostro sistema sanitario regionale. Ci sono ragazzi eroici che non si fermano un minuto. In molti casi si tratta di medici alla prima esperienza. Sul totale dei nostri positivi una buona parte comprende proprio i migranti. Anche se qualcuno preferisce che questo dato sia tenuto nascosto. Ad oggi sono più di 300».

Le forze dell’ordine che mandato hanno in una situazione del genere?

«Molto poche sono le risorse a disposizione dei prefetti. E delle migliaia di militari promessi e attesi ne sono arrivate solo un centinaio.Così capita che la gente scappa dai Centri di accoglienza e si dilegua nelle campagne. Le fughe sono ormai giornaliere».

Come valuta la reazione della Lamorgese?

«Al posto di attaccarsi alla nullità della ordinanza si assuma per intero le sue responsabilità. Al Viminale sono confusi ed in forte ritardo. Facciano qualcosa e lo facciano presto. Con la paura del Covid persino i sindaci grillini e del Pd vogliono impedire gli sbarchi dei migranti, mentre i loro parlamentari nazionali applaudono. Quanta ipocrisia!»