I grillini tentano di mistificare la realtà mischiando la proposta dei 1.000 euro della Meloni (per i bisognosi) durante l'emergenza, con quella loro dei 600 euro per tutti (parlamentari compresi). Ecco spiegata la differenza in un minuto.

Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, le canta a Pd e M5s. Ecco svelate tutte le menzogne del governo rosso-giallo.