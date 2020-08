Mai con la Raggi. Zingaretti si sbugiarda da solo. Così sputava sul governo M5s

14 agosto 2020 a

Nicola Zingaretti perde la faccia. Vi ricordate quando diceva: "Mai al governo coi Cinque Stelle". Sembrano passati secoli ma si tratta solo di poco più di un anno fa. Erano i giorni della campagna elettorale per le primarie Pd. E Zingaretti tuonava così.

E oggi cosa dice? Nel frattempo è diventato segretario Pd e assicura che non ci sarà nessuna alleanza con Virginia Raggi per la conquista del Campidoglio nelle elezioni amministrative del 2021. «Non capisco il polverone che si è costruito intorno a questa non notizia della ricandidatura - assicura a margine di una manifestazione elettorale a Orbetello - La sindaca è al primo mandato e nel 99,9% dei casi si ricandida per un secondo mandato. Noi, non è un tema personale, non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi, perché credo che siano stati cinque anni drammatici per la capitale d’Italia. E occorre ora dare voce alla città. E quindi unire le forze produttive, sociali, culturali, politiche e indicare una speranza nuova per Roma e per questa bellissima capitale che è la mia città». Insomma Zingaretti ha già gridato "al lupo al lupo". Ma ora chi gli crede più?