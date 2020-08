Roma, patto segreto Pd-M5S al ballottaggio? Roberto Morassut avverte il Pd: così vince la destra

Alberto Di Majo 14 agosto 2020 a

Non parteciperà alle eventuali primarie del Pd per stabilire il prossimo candidato sindaco di Roma e mette in guardia il suo partito da un’alleanza «segreta» con il M5S. Roberto Morassut, deputato ed ex assessore delle giunte guidate da Walter Veltroni, torna a chiedere di costruire un campo (politico) largo ma, soprattutto, un piano per il futuro della Capitale.

Onorevole Morassut, è stupito dall’annuncio di Virginia Raggi di volersi ricandidare nel 2021?

«No, non è una novità. Si sapeva. Del resto ha diritto a misurare i suoi risultati dopo cinque anni».

Ritiene che il bilancio della sindaca sia negativo?

«Nel 2016 ha avuto un grande affidamento popolare ma lo ha sprecato».

Crede che possa vincere di nuovo?

«No, penso che non sarà lei a guidare il Campidoglio dopo il 2021. Il giudizio dei romani è negativo. In ogni caso trovo anche eccessivo questo dibattito sulla Raggi, bisognerebbe parlare di quello che c’è da fare».

D’accordo, ma non sarà che Pd e M5S non potendo presentarsi insieme al primo turno sostenendo il bis della Raggi hanno deciso di aspettare il secondo turno, quando apparirà naturale l’intesa?

«Se c’è...

