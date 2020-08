Quando Rizzone ironizzava sul sito Inps in crash per il bonus. "Ma quali hacker..."

13 agosto 2020 a

Mentre gli italiani prostati dalla crisi economica tentavano disperatamente di connettersi al sito dell'Inps per prenotarsi per il bonus da 600 euro, ma il portale andava in tilt e il presidente dell'ente Pasquale Tridico dava la colpa agli hacker, il deputato dei 5 stelle Marco Rizzone - l'ultimo parlamentare a finire nello scandalo dei furbetti del bonus - ironizzava su Twitter: "Sito #INPS che non va. Pasquale Tridico incolpa gli #hacker. Anonymous Italia se la prende: 'Non siamo noi'. Ora quelli anonimi vogliono essere gli unici noti... E poi dai, ad #Anonymous mica piace vincere facile! #WhiteHats dateci una mano!". Nessuno sapeva, in quel momento, che c'era lo stesso Rizzone tra gli italiani impegnati a cliccare sul portale Inps. Lo si sarebbe scoperto solo più di quattro mesi dopo...