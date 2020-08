Governati da incapaci. A calci nel c...Così Vittorio Sgarbi asfalta tutti

10 agosto 2020 a

Vittorio Sgarbi attacca Parlamento e governo di fronte allo scandalo dei furbetti del bonus. Ospite di "In Onda" su La7, Sgarbi attacca chi ha consentito che tutto questo potesse accadere. "E' un parlamento di deficienti - si sfoga Sgarbi - Sono regalie senza logica. La colpa è di un governo di inetti che fa leggi idiote. Fico è un ignorante. Di Maio è una capra e non può fare il ministro degli Esteri. Siamo governati da incapaci. A calci nel c...".