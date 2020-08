Rissa Sgarbi-Carfagna. Arriva la punizione (terribile) per Vittorio

05 agosto 2020 a

Costa carissimo a Vittorio Sgarbi lo scontro andato in scena alla Camera con la vicepresidente dell'Aula Mara Carfagna e la deputata di Forza Italia Giusy Bartolozzi a margine della discussione sul caso Palamara. «L’Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi. ‪Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo». Questo il verdetto comunicato via Facebook dal presidente della Camera Roberto Fico.

Sgarbi era stato accusato di insulti sessisti, circostanza che lui però aveva sempre negato. Poi era stato letteralmente portato via dai commessi con una foto che aveva fatto il giro della rete. Ora l'espulsione di due settimane.