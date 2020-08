"Dimissioni subito", la Lega assedia Conte. Cosa diceva su Alzano e Nembro

07 agosto 2020 a

Esplode il caso della mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Dopo la pubblicazione del verbale del comitato tecnico scientifico che il 3 marzo, nel pieno dell'emergenza in Lombardia, chiedeva invano al governo misure speciali per i due comuni il premier Giuseppe Conte finisce nel mirino dell'opposizione con la Lega che chiede senza mezzi termini le sue dimissioni.

Il primo a sparare su Giuseppi è Roberto Calderoli: "Il Governo al posto che attuare i suggerimenti del Cts ha perso diversi giorni per poi creare un’inutile zona arancione regionale e a seguire la zona rossa nazionale, impedendo di bloccare il contagio del virus dai focolai di Alzano e Nembro, aprendo la strada alla disastrosa pandemia che ha travolto la provincia di Bergamo con migliaia di morti - ha premesso . Il Cts aveva indicato la strada da seguire: replicare la zona rossa di Codogno anche in Val Seriana ma il Governo ha scelto diversamente. Dopo la pubblicazione di queste carte, in un Paese normale, il presidente del Consiglio in quanto responsabile politico dell’azione del suo Governo si dimetterebbe all’istante".

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ieri ha incalzato Palazzo Chigi sul lockdown totale deciso il 9 marzo quando gli esperti del governo caldeggiavano la chiusura soltanto di Lombardia e undici province del centro-nord. "Se io vado a processo il 3 ottobre per avere trattenuto poche decine di immigranti per qualche giorno su una barca, allora portiamo Conte e i suoi al Tribunale internazionale perché hanno sequestrato mezza Italia. Se così fosse sarebbe un criminale", ha detto Salvini.

Sul verbale incriminato le versioni non tornano. Secondo il Corriere il premier ai magistrati che lo hanno ascoltato a riguardo ha detto di non aver mai visto quel report. In un'intervista al Fatto, però, Conte dice di averne avuto notizia il 3 marzo, per poi avere il documento integrale dopo due giorni. Quattro giorni dopo la decisione della "zona arancione" in tutta Italia, senza zona rossa per Alzano Lombardo e Nembro.