Quelli dell'anonima sequestri. Ecco perché il governo voleva tenere il segreto sui verbali degli esperti

I consulenti di Palazzo Chigi raccomandavano: lockdown a zone e piano col tele-lavoro. Loro hanno chiuso in casa tutta l'Italia

Francesco Storace 07 agosto 2020 a

Ma se Matteo Salvini lo processate per qualche giorno di fermo in mare di un gruppo di migranti con l’accusa di sequestro di persona, a Giuseppe Conte che cosa bisognerà fare per aver sigillato un popolo intero dentro casa senza alcuna motivazione scientifica?

Il lockdown ce lo ha imposto un premier narciso, che doveva dimostrare di esistere. Siamo stati nelle mani di un’anonima sequestri senza sangue da spargere. C’erano solo multe salatissime se osavi mettere il becco fuori di casa. Inventate da Conte. Il presidente del consiglio ogni sera ci deliziava con le sue dirette facebook esaltando le virtù del Comitato tecnico scientifico.

Smartworking bocciato già ad aprile. Ma Conte ha tenuto tutti a casa

Faceva la boccuccia e sbatteva gli occhietti, il premier, mentre si soffermava sui suoi scienziati preferiti. Ma sgomitava quando li doveva ascoltare. Il 9 marzo Conte firmava il lockdown...