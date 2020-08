Giuseppe Conte, la magistratura deve puntare Palazzo Chigi

Francesco Storace 07 agosto 2020 a

Deve essere devoto di Santa Nega, il premier Giuseppe Conte, con quel suo faccino un po’ così. Le sue responsabilità emergono in modo schiacciante sulla superficiale gestione delle zone più devastate dall’epidemia di coronavirus, eppure scappa. I morti a sua insaputa. Troppe contraddizioni e balle incredibili. Le quattro pagine de Il Tempo in edicola (...) ne sono ampia testimonianza.

Dai segreti di Fatima a quelli di Pulcinella. È risultato vergognoso a larghissima parte d’Italia il tentativo di impedire l’accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Ci ha provato in ogni maniera Conte ed è incredibile che il motivo di tanta segretezza si trovi in uno dei verbali non resi pubblici ma che non è sfuggito al cronista dell’Eco di Bergamo, quello del 3 marzo. Un segreto omertoso. Le bugie al potere sulla pelle delle troppe vittime del coronavirus. Ma il capo del governo non è riuscito neanche a portare di fronte al Consiglio di Stato la sua faccia tosta.

Nella documentazione finora disponibile emerge innanzitutto la...