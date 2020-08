Manlio Di Stefano come Totò: la gaffe su Twitter? Voleva fare una citazione artistica

06 agosto 2020 a

a

a

“Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici” ha twittato commosso Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri scatenando i social. Che c’azzecca in effetti la Libia con la strage di Beirut? Finito nel tritacarne dei social e sulle pagine online di tutti i giornali Di Stefano prima l’ha buttata filosoficamente sul sarcastico (“Wow, pare che oggi io sia popolare!”), ma poi è salito in cattedra per spiegare che una distrazione per stanchezza non può cancellare i suoi strabilianti successi come uomo di governo e “ingegnere di formazione”. Ma non è che voleva fare solo una citazione artistica? L'ironia sui social è senza fine.