Vittorio Sgarbi contro il commissario Arcuri: sulle mascherine non prendiamo per il c*** i bambini

Vittorio Sgarbi torna all'attacco e solleva un nuovo polverone contro l'uso della mascherina. Il critico d'arte durante l’audizione del commissario Domenico Arcuri, adesso impegnato al fianco della ministra Lucia Azzolina per la ripresa scolastica a settembre, scatena il panico. In commissione Cultura si consuma lo scontro feroce tra il deputato e il presidente dell’organismo Luigi Gallo (M5s). Nel bel mezzo dell’audizione del commissario sull’avvio dell’anno scolastico il critico d’arte inveisce: “Nessun medico ci ha detto di indossarla. Dobbiamo prendere per il cu** i bambini?”.