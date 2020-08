Di Maio: "Non parlo con Salvini". Ma lo accusano pure i grillini....

05 agosto 2020 a

Luigi Di Maio e Matteo Salvini non si rivolgono la parola. E' netta la smentita dello staff del ministro degli Esteri grillino dopo il retroscena pubblicato questa mattina da "Il Giornale" riguardante una certa assiduità tra i due dovuta, in particolare, alla volontà di far cadere il governo Conte e rimettere in piedi un asse "gialloverde".

"Smentiamo quanto riportato questa mattina da Il Giornale nel retroscena `Salvini e Di Maio vogliono le mani libere e tornano a parlarsi`. L`articolo in questione è totalmente infondato, tra il ministro Di Maio e il senatore Salvini non ci sono stati contati. I due, inoltre, in occasione del meeting di Rimini del 21 agosto interverranno in due panel diversi". Questo quanto fanno sapere dallo staff di Luigi Di Maio.

In realtà "Il Giornale" non era stato il primo media a ipotizzare un riavvicinamento tra i due. Il sospetto che Di Maio stia giocando una partita doppia all'interno del governo alberga negli stessi parlamentari del Movimento 5 stelle, ed è stato uno dei temi dell'infuiocata assemblea che si è tenuta nella serata di martedì alla Camera, dove diversi grillini hanno accusato l'ex capo politico di manovrare una ventina di deputati che puntualmente poi votano contro il governo per lanciare un segnale a Conte. Accuse che Di Maio ha rispedito al mittente ma che descrivono bene il clima da tutti contro tutti che si vive negli ultimi giorni nella creatura di Grillo e Casaleggio.