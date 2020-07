Elsa Fornero professoressa dei quiz tv. Così si ricicla alla Rai: voglio alfabetizzare gli italiani

30 luglio 2020 a

Elsa Fornero dalle lacrime di coccodrillo per i pensionati alla ribalta tv. L'ex ministra del governo di Mario Monti è infatti tra i protagonisti del programma di Costantino della Gherardesca "Resta a casa e vinci" in onda su Rai Due. Un quiz con dieci esperti a fare le domande. Oltre a lei, per l'economia, ci sono nomi del calibro di Carmen di Pietro (letteratura), Enzo Miccio (galateo), Vera Gemma (seduzione) e Lory del Santo (cinema).

"Sia chiaro, non è che sto cercando un futuro come giurata in tv o partecipante ai quiz show. Non ho l'età per iniziare un nuovo lavoro", spiega la Fornero in un'intervista al Corriere. Curioso, dice di non cercare la tv nel momento esatto in cui vi partecipa. Curiosa anche la genesi dell'avventura quizzesca. "Mi chiama una persona, mi dice di essere un amico di della Gherardesca e mi chiede se posso fargli un videomessaggio di auguri per il suo compleanno. Mi informo su chi sia perché onestamente non lo conoscevo e poi decido di registrare questo videomessaggio di auguri. Qualche tempo dopo, eravamo durante il lockdown, mi chiama un collaboratore di Costantino e mi chiede se posso registrare alcune domande semplici a proposito di quella che io chiamo 'alfabetizzazione finanziaria' per un quiz tv. E io dico 'ma certo, perché no?'", e da cosa nasce cosa. Ora può alfabetizzare i telespettatori italiani.