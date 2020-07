Ecco come fare per non pagare il canone Rai. Moduli ed esenzioni

Sullo stesso argomento: Ha vinto Salvini: stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020

È la domanda da un milione di dollari, o meglio da 90 euro l'anno: è possibile non pagare più il canone Rai? La risposta è sì, ma i paletti imposti dall'Agenzia delle entrate sono piuttosto severi. Insomma, non basta dichiarare che si vedono altri canali invece di quelli di mamma Rai. Sul sito dell'agenzia della riscossione si può scaricare il modulo con cui è possibile dichiarare che non si possiede un televisore - condizione necessaria per evitare di pagare - e procedere con la richiesta di esenzione. Attenzione però, dichiarando il falso si rischiano sanzioni. E in ogni caso non è possibile chiedere il rimborso delle quote già addebitate nella bolletta dell'energia.

Ad avere diritto, invece, all'esenzione anche se possiedono un apparecchio tv sono gli over 75 con un reddito famigliare inferiore agli 8.000 euro l'anno, al netto di eventuali conviventi con reddito proprio come figli e parenti.