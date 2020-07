L'autogol di Gad Lerner contro la Meloni: "Meno di 25mila sbarchi e sarebbe un problema?"

30 luglio 2020 a

L'invasione dei migranti è sotto gli occhi di tutti. Centinaia di immigrati sbarcano sulle coste siciliane ogni giorno. Solo questo mese di luglio ne sono arrivati il doppio di quanti ne erano arrivati in un anno con Matteo Salvini ministro dell'Interno. Eppure, per qualcuno non c'è alcuna emergenza. Il giornalista Gad Lerner ne è convinto. E prende in giro la leader di FdI Giorgia Meloni con questo tweet: "La calura estiva gioca brutti scherzi e Giorgia Meloni lancia al governo l'inedita accusa di "furia immigrazionista". Stiamo parlando di meno di 25 mila sbarchi nei primi sette mesi dell'anno. Sarebbe questo il principale problema dell'Italia? Furia sovranista ma scarsa fantasia".

Nel suo intervento alla Camera sulla proroga dello stato d'emergenza, infatti, Giorgia Meloni aveva detto ieri rivolgendosi al premier Giuseppe Conte: "Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento, con quale faccia rincorrevate le persone sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini e poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati. Con quale faccia ci dite cosa diavolo state facendo, è da pazzi irresponsabili presidente Conte, perché noi abbiamo fatto sacrifici enormi per limitare il contagio, abbiamo condannato a morte decine di migliaia di attività, rischiamo milioni di disoccupati, e non renderemo tutto vano per la vostra furia immigrazionista. E non rida perché non c’è niente da ridere".