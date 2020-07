Porti spalancati, Oliviero Toscani choc: "Migranti ricchezza del futuro, devono venire liberamente"

30 luglio 2020 a

Non bisogna per forza pensarla come Matteo Salvini (oggi il Senato decide se mandarlo a processo per il caso Open Arms), ma c'è anche chi non solo predica i porti aperti, ma auspica un'invasione di massa. "L’immigrazione sarà la ricchezza del futuro, non saremo civili finché non ci sarà la libera circolazione dell’essere umano nel mondo", dichiara il fotografo Oliviero Toscani a ’"’L'aria che tira-Estate" su La7. Ed ha aggiunto, alludendo a Matteo Salvini: "C’è qualche politico che più di altri sembra un pugile suonato, non faccio il nome ma credo venga mandato a processo".

Al momento, Pd e M5s sembrano volere far contento Toscani, dal momento che nel solo mese di luglio sono già sbarcati sulle coste italiane più di seimila migranti. Solo ieri ne sono sbarcati 561, più di 13mila da inizio anno. Quando Salvini era ministro dell'Interno erano stati poco più di 3mila in un anno.