Giancarlo Pittelli perseguitato dai pm e il Palazzo sta zitto

Deputato azzurro per diverse legislature, è in carcere da sette mesi. A parte Sgarbi e la grillina Lapia nessuno è andato a trovarlo

Francesco Storace 25 luglio 2020 a

a

a

Non esiste uno straccio di interrogazione parlamentare per conoscere i motivi di una lunga detenzione cautelare. Non c’è un deputato o senatore che lo sia andato a trovare, anzi, una c’è stata, la parlamentare sarda dei Cinque Stelle, Maria Lapia. Poi, un intervento di Sgarbi e il silenzio.

Giancarlo Pittelli è in galera da sette mesi. Deputato azzurro per varie legislature, fu arrestato durante la spettacolare esecuzione di centinaia di ordini di custodia cautelare firmati dal procuratore calabrese Gratteri.

Accuse pesantissime, di ‘ndrangheta. Che poi, col passare dei mesi, si sono affievolite. Non ci sono più i cosiddetti reati-fine – quelli che comprovano la partecipazione ad un’associazione mafiosa – è rimasto solo il cosiddetto «concorso esterno» senza un solo elemento indiziario per provarlo...