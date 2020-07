Governo, il ministro Boccia avverte Renzi: no ai rimpasti d'agosto

28 luglio 2020 a

"Non penso che in questo governo manchino le competenze. La sollecitazione di Renzi è sempre ben accetta se si riferisce ai progetti, non se si tratta di rimpasti d'agosto sul modello di una politica mestierante, che nessuno rimpiange". Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato da La Repubblica.

"Con la nota di aggiornamento al Def di settembre - aggiunge - affronteremo la questione Mes per vedere se sarà giusto prenderlo senza condizioni e a tasso praticamente zero. Io penso che sarà inevitabile per garantire certezze alla sanità territoriale".

E sulle diverse posizioni all`interno della maggioranza, Boccia osserva: "Non parlerei di crepe e fragilità. Ci sono opinioni contrapposte e io penso che un buon metodo di lavoro sia quello di ascoltare le ragioni dell'altro senza pregiudizi. I 5 Stelle hanno il dovere di ascoltarci, come noi abbiamo sempre fatto con loro".