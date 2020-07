Il Recovery Fund? Ci hanno fregato

Gli aiuti Ue non arriveranno prima dell'autunno 2021. Il Mes aveva meno controlli

Franco Bechis 25 luglio 2020 a

a

a

C’è una frasetta sfuggita quasi a tutti nel testo dell'accordo europeo sul Recovery Fund, ma è la più insidiosa inserita in quel meccanismo, e da sola è una doccia gelata su molti entusiasmi italiani del giorno dopo. La frase è questa: «La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali».

Il clamoroso autogol di Gentiloni. E la Meloni smaschera Conte: quale vittoria

Che cosa significa? Un po' quel che si è lasciato sfuggire il commissario italiano Paolo Gentiloni: che Giuseppe Conte e il suo governo non vedranno un solo euro di aiuto da qui alla prossima estate. Ma anche questa potrebbe essere una valutazione ottimistica. Perché non sono poche le procedure e i controlli previsti per erogare i 209 miliardi che il governo italiano ha annunciato di avere incassato (81,4 di sovvenzioni e 127,4 di prestiti) e lette tutte insieme sembrano addirittura...