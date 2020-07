Pochi soldi e nemmeno subito. Cosa non ci dicono sul teatrino del Recovery Fund

20 luglio 2020 a

Meno soldi di quanto annunciato in pompa magna da Giuseppe Conte e nemmeno subito. Ecco la verità sul Recovery Fund. Secondo fonti Lega: "A sei mesi dall'inizio dell'emergenza, dopo quattro giorni di dramma e di grancassa, si arriverebbe a una cosiddetta "potenza di fuoco":

1) da ripartire tra tutti i Paesi e ben ridotta rispetto ai fantastici annunci di Conte che in maggio ci "vendeva" 500 miliardi a fondo perduto, oltreutto come "primo passo"

2) spalmata su 4 anni, con i primi soldi a partire dal 2021!

3) da compensare con quanto già l'Italia versa all'Europa (15 miliardi all'anno)

4) da spendere come vogliono loro e con ricatti "alla olandese" del tipo: "O abolite quota 100 o non eroghiamo niente"

Non basta. La parte in "prestiti" andrà restituita, ma anche la parte in "sussidi" cosiddetti "a fondo perduto" sarà restituita con il nostro contributo al bilancio europeo e con nuove tasse come la plastic tax".

Giorgia Meloni dà ragione a Il Tempo. Conte dia quel calcio a Rutte

Insomma altro che vittoria. Secondo la Lega: "Chi parla di soldi regalati non sa quello che dice. A qualsiasi titolo arriveranno, andranno restituiti fino all’ultimo centesimo dai prossimi governi. E non saremo liberi di spenderli secondo le necessità degli italiani: non un euro di questi soldi andrà ad abbassare le tasse, ad esempio. Come spenderli sarà deciso altrove da persone che non conoscono i nostri territori, la nostra economia, i problemi di lavoratori, imprese e famiglie. Una farsa che conviene solo agli euroburocrati, che così avranno qualche miliardo in più da smistare a loro piacimento per progetti che non ci servono. Con questa Unione Europea non si va da nessuna parte. Il Regno Unito, senza dover chiedere niente a nessuno e senza dover partecipare a queste umiliazioni, ha già pagato 25.000 sterline a fondo perduto a commercianti, ristoratori e piccole aziende. Senza nessuna formalità. Che vantaggi ha il nostro Paese a prendere parte a questi teatrini perditempo mentre milioni di italiani hanno bisogno di aiuto SUBITO?".