Partite Iva e commercianti, si abbatte la mannaia. Giorgia Meloni smaschera la beffa di Conte

Giorgia Meloni asfalta il governo Conte. E lo fa su un tema caldo e delicato come quello delle Partite Iva e dei commercianti. L'esecutivo ha, infatti, bloccato la proroga dei versamenti e questo si tradurrà in una mannaia per i lavoratori, beffati dal governo.

"Stiamo per affrontare una crisi epocale che colpirà soprattutto professionisti, Partite Iva e commercianti, e il governo blocca la proroga per i versamenti - attacca Giorgia Meloni - La gestione dei sostegni economici in Italia è stata disastrosa e la mannaia che Conte e Gualtieri stanno per calare sui lavoratori è una scandalosa beffa. Quando Conte parlava della potenza di fuoco, si riferiva a quella che sta lanciando contro gli italiani?".