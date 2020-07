La Meloni svela l'imbroglio: "Ingressi regolari bloccati dai Balcani, clandestini liberi di entrare"

16 luglio 2020 a





Clandestini liberi di entrare in Italia, chi arriva regolarmente, invece, resta bloccato. Un paradosso tutto italiano spiegato in modo semplice dalla leader di FdI Giorgia Meloni. "Il Governo chiude agli arrivi dai Balcani per evitare il rischio di una nuova ondata di Coronavirus. Peccato che siano bloccati solo gli arrivi legali e non quelli delle migliaia di clandestini che continuano a entrare in Italia via terra attraverso la rotta balcanica, senza alcun controllo. Ora ci racconteranno che il virus colpisce solo i turisti, gli immigrati regolari e gli italiani che tornano in Patria, ma non i clandestini che arrivano da quelle stesse zone?", scrive la Meloni su Facebook, che in poche parole spiega cosa sta accadendo. Il governo, infatti, secondo quanto ha fatto sapere il ministro della Salute, Roberto Speranza, Serbia, Montenegro e Kosovo rientrano nella lista dei Paesi a rischio a causa del Covid-19.. Vige, infatti il divieto d'ingresso in Italia per chi è stato in questi Paesi negli ultimi 14 giorni