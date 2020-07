Migranti positivi al Covid, Salvini umilia la sinistra: "Ha smesso di fare passerelle sulle navi delle Ong"

16 luglio 2020 a

Gli sbarchi dei migranti sono in continuo aumento, ma ad essere scomparse sono le passerelle dei parlamentari di sinistra sulle navi che portano i clandestini in Italia. Il motivo? Matteo Salvini un'idea se l'è fatta: "Un altro immigrato positivo al Covid è stato trasferito dalla Sicilia al Cara pugliese di Restinco: il governo ha imposto sacrifici e lockdown agli italiani e ora rischia di vanificare tutto con i porti spalancati. Chissà come mai, adesso nessun parlamentare di sinistra prova a salire a bordo delle navi ong o denuncia le morti in mare che sono proporzionali all’aumento delle partenze. Questo governo, ipocrita e incapace, mette in pericolo l’Italia", dichiara il leader della Lega.

Intanto, la situazione è sempre più critica. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, lancia l'allarme: "Uno sbarco di 30-40 persone in Calabria provoca subbuglio, a Lampedusa questi sbarchi li abbiamo nell’arco di 12 ore e non succede niente. A maggior ragione a Lampedusa deve essere riconosciuta quell’emergenza che fino ad oggi il governo nazionale non ha riconosciuto". Martello parla così ai microfoni della trasmissione "Res Publica" su Cusano Tv Italia: "Ho invitato Conte a Lampedusa, se io scrivo all’istituzione, l’istituzione ha il dovere di rispondermi e dirmi cosa pensa. Il problema di Lampedusa è un problema che riguarda l’Italia e l’Europa, quindi non capisco perché se scrivo al Presidente del Consiglio lui non si fa sentire, è un silenzio assordante il suo".