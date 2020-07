Zingaretti disperato esulta per il soccorso delle Sardine

Il movimento torna in campo in vista delle prossime regionali. E il segretario in difficoltà torna a sperare

Nicola Zingaretti in grande difficoltà in vista delle prossime Regionali esulta su Twitter per il ritorno in campo delle Sardine, che già diedero una mano al Pd nelle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. «Dalle # Sardine nuove sfide per tutti e una nuova, sana boccata d’ossigeno che farà bene alla democrazia».Così scrive su Twitter il segretario del Pd dopo il comunicato con il quale il movimento rappresentato dal giovane Mattia Santori ha annunciato un rinnovato impegno in vista delle prossime elezioni locali.

Le Sardine hanno comunicato il loro ritorno sulla scena con una lunga nota. «La politica deve essere per forza propaganda? Ce lo chiederemo in un tour di 2.000 km, che attraverserà Veneto, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Liguria. Un viaggio per riscoprire i valori della politica, ripartendo dai luoghi, dalle persone, dai temi. Se anche tu pensi che esista un modo di fare politica diverso, lontano dai nomi, dalla propaganda semplicistica e dagli accordi di palazzo, unisciti al tour da giovedì 23 luglio a martedì 28 luglio».

"Non è un tour elettorale ma un tour politico. Dove non si parlerà di nomi ma di visioni, di persone, di comunità", concludono. Quanto basta per restituire un minimo di speranza a un Pd che alle prossime Regionali rischia di subire un clamoroso cappotto dal centrodestra. Basterà il ritorno delle Sardine per evitarlo?