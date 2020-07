Stato di emergenza, il ministro Speranza avverte: proroga fino al 31 luglio

14 luglio 2020 a

"Il comitato tecnico scientifico farà a settembre un'ulteriore verifica sulle modalità di ripresa in piena sicurezza delle lezioni anche relativamente all'utilizzo delle mascherine e al distanziamento, ovviamente sulla base dell'andamento del contagio". Il ministro della Salute Roberto Speranza interviene nell'aula del Senato e affronta la questione della proroga dello stato di emergenza partendo proprio dal nodo scuol sottolineando che si riaprirà solo in piena sicurezza. "Non considero terminata e archiviata la fase di emergenza - dice il ministro - Il punto aperto è discutere di quali siano gli strumenti formali più adeguati per affrontarla". "In Italia siamo sulla strada giusta, conosciamo sempre di più il virus. Ma non facciamoci illusioni: non esiste il rischio zero senza il vaccino".

Sull'estensione dello stato d'emergenza ha specificato che non è ancora stata presa una decisione, dovrà prima riunirsi il Consiglio dei Ministri. "Sono qui per ascoltare con la massima attenzione le valutazioni e i suggerimenti" del Parlamento. "Un confronto è certamente necessario", ha aggiunto, ribadendo la necessità di una "dialettica tra Governo e Parlamento, tra maggioranza e opposizioni".