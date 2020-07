Paragone inchioda Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri

Gianluigi Paragone 13 luglio 2020 a

Siamo in emergenza? No. E allora perché se non c’è una emergenza in corso, il governo chiede di prorogare lo stato di emergenza? Procediamo con ordine. Il 31 gennaio scorso il governo Conte bifronte, quello nato per non concedere pieni poteri all’ex alleato Salvini, si prese poteri eccezionali per fare fronte all’emergenza Coronavirus. Scadenza 31 luglio.

Forte di questi poteri colui che, Costituzione alla mano, sarebbe un normale presidente del Consiglio primus inter pares, diventa un vero e proprio premier, titolare di poteri tanto pieni da sospendere un diritto fondamentale come quello della libertà di movimento, con un semplice atto amministrativo qual è il decreto dpcm. (Conosco l’osservazione: se c’è un virus pericoloso in corso, il diritto alla salute può essere considerato un valido motivo per sospendere la libertà di circolare liberamente, di fare impresa, di andare a lavorare. Bene, allora con lo stesso potere però rimedi agli effetti del lockdown che impattano sull’economia, a cominciare dalla cancellazione delle bollette e delle tasse fino al 31/12. Nulla di tutto questo.)

Stato di emergenza, il governo fa marcia indietro: ipotesi proroga fino al 31 ottobre

Siamo alla vigilia della fine di luglio e il premier Conte - ancora titolare di poteri eccezionali, ricordiamocelo - chiede la proroga dello stato di emergenza. Perché? Per prevenire, dicono. Insomma, si tratterebbe di una emergenza in potenza e non in atto. Qualora passasse un concetto del genere (e passerà perché al governo di sono gli amici del Potere) la possibilità di avvalersi di pieni poteri in regime di straordinarietà per far fronte a una potenziale emergenza potrebbe diventare un potere arbitrario, proprio perchè quella emergenza non c’è.

Qualcuno stacchi la spina a Conte prima che lui la stacchi al Paese

Torniamo così alla domanda iniziale: perchè Conte vuole la proroga di un potere eccezionale? Per un fatto tecnico o per un fatto politico? Il primo indizio è già una prova: fosse stato per Conte quel diritto a prendersi i poteri gli doveva essere riconosciuto punto e basta. Il fastidio di abitare in una repubblica parlamentare lo obbliga alla finzione del dibattito in aula. Una formalità garantita da una maggioranza formato scimmiette. Detto questo, proviamo a dare per buona l’opzione «lo chiede per un fatto tecnico»: il virus riprende forza e si corre il rischio di una seconda ondata. Il professor Sabino Cassese, ieri sul Corriere, ha ricordato che a fronte di una urgenza simile il ministro della salute può emettere ordinanze «contingibili e urgenti» senza per questo creare stati d’eccezione come accadrebbe con lo stato di emergenza, spazio normativo che «giustifica qualsiasi cosa».

Vale inoltre la pena ricordare alcune date della prima ondata e domandarsi se nel governo ci sono o ci fanno...