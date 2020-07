Scandalo mascherine, Nicola Zingaretti si è perso i soldi: mancano all'appello 13 milioni di euro

Francesco Storace 08 luglio 2020 a

Mascherine che volano, soldi che scappano sempre più lontano. Alla regione Lazio speravano in un vuoto di memoria, ma la truffa costata svariati milioni di euro all’amministrazione torna a galla. Non è stato esattamente un modello di gestione corretta quello che si è scoperto nel momento di massima preoccupazione per l’espansione del Covid-19. E stamane in aula alla Pisana tornerà di nuovo alla carica Chiara Colosimo, a nome di Fratelli d’Italia, per pretendere di sapere da Nicola Zingaretti che fine hanno fatto i quattrini che dovevano rientrare in cassa.

In discussione un’interrogazione che merita attenzione, forse anche in altri palazzi che sono a caccia di ulteriori elementi. Nei primissimi giorni di maggio si affacciò in Consiglio regionale il governatore a giurare che lo scandalo era sepolto. Perché la ditta che si era intascata ben 14 milioni di euro – quella che fabbrica lampadine, la Eco.Tech - era pronta a restituirli. Con tanto di piano di rientro. Carta straccia: siamo a luglio e sessanta giorni dopo Zingaretti sta sempre lì a chiedere al cassiere se sono arrivati i soldi. La Eco.Tech pare...