Zingaretti getta la mascherina

Questa mattina potrebbero arrivare le prime risposte dalla Giunta Zingaretti e dal capo della protezione civile regionale, Carmelo Tulumello, sul caso delle «mascherine fantasma», la assai onerosa spesa della Regione per fare incetta in tutta fretta di mascherine, tute, camici, occhiali, gel e quant' altro. Alle 10, infatti, si riuniscono in seduta comune le commissioni Bilancio (presidente Fabio Refrigeri, Pd) e Protezione Civile (presidente Sergio Pirozzi, FdI).

Su carta il centrosinistra ha la maggioranza di tre consiglieri rispetto alle opposizioni. Ma, visto il silenzio imbarazzante dei 5 Stelle sull' intera inchiesta, il margine di cui possono godere Zingaretti e Tulumello è ancora più ampio.

Tuttavia, per il Presidente e il Capo della Protezione civile potrebbe non essere sufficiente mezza slide - che circola da ieri - e l' invettiva, stantia e fredda, di fake news. C' è un' inchiesta della Procura e una della Corte dei Conti. Ci sono 48 determine e 130 milioni di euro impegnati per comprare beni e servizi per l' emergenza Coronavirus.

Un prezzo elevatissimo ma necessario per pagare la velocità delle consegne che, invece, ancora non arrivano. Denuncia Chiara Colosimo (FdI), da cui è partita tutta l'inchiesta: venerdì sono scaduti anche i nuovi termini per la Eco Tech per consegnare l'intera partita di mascherine. Che non ci sono. «Il termine per la Eco Tech per consegnare l'intera fornitura di mascherine - pagata ricordiamo ben 35 milioni di euro e con un anticipo di undici milioni...

