Tutta la famiglia contro Salvini. Così Selvaggia Lucarelli difende il figlio Leon

A dare man forte a Selvaggia Lucarelli nell'azione di contrasto a Matteo Salvini arriva pure il figlio Leon Pappalardo, nato dalla relazione tra la giornalista e influencer con Laerte Pappalardo, figlio del cantante di "Ricominciamo" Adriano. Il video in cui il giovane contesta il leader della Lega chiamandolo "omofobo" e "razzista" sta facendo il giro del web e la mamma ne ha parlato con l'Adnkronos: "Lui ha fatto quello che si sentiva di fare, non sapevo quello che avrebbe detto, ma lo condivido. Ho cresciuto un ragazzo libero e con il coraggio delle proprie scelte".

Il 15enne è stato identificato dalla polizia dopo uno scambio di battute con Salvini a un gazebo della Lega. La giornalista e scrittrice era lì per caso e ha assistito al breve comizio. "Ci tengo a precisare che non siamo andati apposta lì per Salvini. Il gazebo si trovava a due passi da casa nostra, di fronte al bar dove andiamo di solito a fare colazione". Autorizzato dalla madre, il ragazzo ha precisato di non essere pentito di quello che ha fatto. "Rifarei quello che ho fatto, non sono pentito e non cerco visibilità. Trovo ridicolo che mi abbiano identificato", ha spiegato. La madre concorda: "Sono stupita che un ragazzino di 15 anni che esprime la sua opinione in modo civile e pacifico venga identificato come un delinquente", ha detto la Lucarelli che si dice d'accordo anche con il contenuto di quanto detto da Leon. Il giorno prima la Lucarelli si era scaglia contro Salvini per i selfie senza mascherina alla manifestazione del centrodestra a piazza del Popolo.