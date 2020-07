Elezioni regionali, Giuseppe Conte punta all'alleanza con il Pd perché teme Nicola Zingaretti

03 luglio 2020 a

a

a

"Conte se ne esce con l'unità alle elezioni regionali perché teme Zingaretti che a sua volta comincia a pensare alle politiche perché rischia la segreteria del Pd". Secondo il Secolo d'Italia il premier sfida la sorte dopo aver chiesto ai partiti della sua maggioranza di unirsi alle prossime regionali. Apparentemente lo stesso obiettivo del Pd per non offrire vittorie facili al nemico. "Non sarebbe nemmeno male - scrive il Secolo d'Italia - perché se si semplifica il quadro politico questo non deve spaventare nessuno, anche se cozza terribilmente con l’incredibile voglia di proporzionale che ha preso la maggioranza sulla legge elettorale".