Decreto semplificazioni, riunione fiume per cercare un accordo

E' una riunione infinita quella del preconsiglio dei ministri sul decreto semplificazioni. Dopo oltre cinque ore di lavoro pieno e una pausa per proseguire durante la notte, sarà molto difficile che il testo possa approdare domani in consiglio dei ministri. I nodi da sciogliere sarebbero ancora troppi. Prima della pausa era stato preso in esame solo circa la metà del testo. Si prospetta quindi una notte dei lunghi colletti. Perché volano botte fra Pd e M5s e così rischia di saltare quella che Giuseppe Conte chiamava "la madre di tutte le riforme" Ormai è il decreto complicazione, non semplificazione.