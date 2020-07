Covid e distanziamento, che figuraccia. Giorgia Meloni umilia i grillini anche sulla geometria

01 luglio 2020 a

Giorgia Meloni prende di mira i grillini. E questa volta lo fa persino sulla geometria. Sulla pagina ufficiale del M5s ci si riferisce alla leader di Fratelli d'Italia a proposito del calcolo sul distanziamento sociale. La Meloni risponde per le rime...

"Nuovo giro nuova figura barbina dei grilloidi. Sulla pagina ufficiale del M5S è apparso un post dove i nostri esperti di scie chimiche, sirene, e microchip sotto pelle si lanciano in innovative teorie di geometria. In sostanza ci spiegano che sono un “somaro” perché non so che nei 14.000 mq di Piazza del Popolo, volendo mantenere una distanza interpersonale di 1,5 m, entrano solo 2000 persone. Secondo gli scienziati grillini per mantenere una distanza tra le persone di 1,5 metri, è necessario collocare ogni persona all’interno di un teorico cerchio di 1,5 m di raggio e pertanto di 7 mq di area. Abbiamo dovuto fare un disegnino per spiegare ai grillini che così facendo i metri di distanza tra 2 soggetti sono 3, e non 1,5 come previsto dalle norme anti Covid. P.S. soluzione al problema per il grillino medio: si deve prendere un cerchio con raggio 1,5 m / 2 quindi di 0,75 m e area di 1,76 mq.

P.P.S. a Piazza del Popolo, di conseguenza, se si vuole mantenere una distanza di 1,5 m entrano circa 8000 persone, non 2000".