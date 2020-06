L'Italia che fallisce

Franco Bechis 01 luglio 2020 a

Invece di accapigliarsi sul Mes che non sanno nemmeno se e a cosa possa servire, i grandi capi del governo Pd-M5s farebbero bene a fermarsi a guardare cosa sta accadendo nel settore del commercio che per mille motivi è il più in difficoltà di tutti. Oggi pubblichiamo una lettera aperta per molti versi drammatica che una commerciante della provincia di La Spezia, Monia Petreni (che ha messo insieme altre 3 mila piccole imprese nella sua stessa condizione), ha scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Ecco la storia banale banale: a inizio anno lei come tutti i suoi colleghi hanno ordinato ai fornitori merce (vestiario) per la primavera, senza sapere che sarebbero stati chiusi dal lockdown deciso dal governo di Giuseppe Conte. Quella merce non sono in grado di pagarla perché ovviamente non hanno potuto venderla...