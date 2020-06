Bocciato Zingaretti: il fotovoltaico della Tuscia non si fa

30 giugno 2020 a

Il fotovoltaico della Tuscia non si farà, Zingaretti bocciato dal consiglio dei ministri. Nulla da fare li impianti fotovoltaici che la Regione vuole costruire nei comuni di Montalto di Castro e di Tuscania.

"Mentre il Pd e i grillini fanno comunella a livello nazionale - scrive il sito 7Colli diretto da Francesco Storace - per conservare le poltrone, a livello locale, soprattutto nel Lazio, si sbranano. Il Pd non perde occasione per attaccare la Raggi, anche se va detto che questo è molto facile, date le castronerie quotidiane che combina. Alla Regione Lazio, invece, è il segretario del Pd a essere messo continuamente in croce per i suoi numerosi errori. Sarà interessante vedere, l’anno prossimo, il Pd che farà campagna elettorale per Virginia. Ma siamo abituati a tutto da questi voltagabbana".

Poi la questione della Tuscia: "Adesso l’oggetto del contendere - si legge ancora su 7Colli - sono gli impianti fotovoltaici che la Regione vuole attuare nella Tuscia, nel comuni di Montalto di Castro e di Tuscania, e a cui il governo si è opposto. Il progetto effettivamente prevede circa 250 ettari di terreno destinati pannelli fotovoltaici. Stavolta è intervenuta, oltre alle associazioni ambientaliste, anche la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio a bocciare il progetto di Zingaretti. E persino dall’interno della Pisana boicottano il disegno di pannellizzazione della campagna etrusca. Infatti la stessa Direzione generale delle Politiche abitative, e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica della Regione Lazio, aveva affermato che il progetto, “qualora venisse realizzato, produrrebbe un notevole impatto, in quanto andrebbe a occupare un’ampia superficie a destinazione agricola.

Dopo una serie ricorsi, ordinari e straordinari, e schermaglie di vario genere, il ministro dell’Ambiente ha comunque chiesto al consiglio dei ministri di opporsi al progetto, che a suo dire costituirebbe uno scempio ambientale in quello che è uno dei paesaggi sotrici più belli d’Italia. E il consiglio dei minsitri, pochi giorni fa, ha accolto il parere del ministero dell’Ambiente. Non è chiaro adesso cosa succederà, perché altri progetti di questo genere sono nei cassetti della regione Lazio pronti ad essere attuati".