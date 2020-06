Conte lancia l'operazione "Pipì pulita" a Palazzo Chigi

Tre pulizie al giorno nei bagni della presidenza del Consiglio. Con la scusa dell'emergenza coronavirus...

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha approfittato dell'emergenza coronavirus e delle profilassi igieniche che si porta dietro per lanciare l'operazione “Pipì Pulita” a palazzo Chigi. Così durante il lockdown ha fatto chiamare la Romeo Gestioni dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo per allargare il contratto di service con la presidenza del Consiglio dei ministri. E per 4.420,69 euro al mese compresa Iva si è fatto garantire un secondo giro di pulizia giornaliera ad alcuni ambienti comuni più frequentati, come la sala stampa, quelle dei centralini, la Sala Verde e la Biblioteca Chigiana.

Ma soprattutto ha fatto portare a tre giornaliere le pulizie effettuate ai servizi igienici del presidente del Consiglio e dei suoi principali collaboratori. Il premier era infatti stufo delle lamentele sulla poca educazione con cui suoi collaboratori facevano utilizzo delle toilette comuni. E soprattutto voleva evitare possibili figuracce con eventuali ospiti importanti. Via dunque anche al “terzo ripasso” di scope e stracci nelle toilette. Pare che in pochi giorni l'operazione “Pipì Pulita” abbia già dato i suoi risultati...