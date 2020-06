Salvini assegna i posti di comando nella Lega, confermato il cambio tra Borghi e Bagnai

24 giugno 2020 a

Assegnati i posti chiave nella Lega. Il leader Matteo Salvini ha ufficializzato i responsabili dei Dipartimenti che da oggi ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali. Confermato il cambio del responsabile per l'economia: Alberto Bagnai prende il posto di Claudio Borghi. Un cambio solo di nomi, perché la linea "no euro" non cambia. La delega ai Giovani, invece, va ad un Papeete boys: Luca Toccalini. I posti di responsabilità vengono occupati da molti leghisti di primo piano, come l'ex sottosegratario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti confermato responsabile per gli Esteri.

«Sono orgoglioso della squadra, siamo al lavoro per essere sempre più preparati quando torneremo al governo. Alcuni settori importanti, come le politiche a sostegno della Famiglia, lo Sport o le Politiche per la Terza Età, saranno ufficializzati nelle prossime ore, perché abbiamo la fortuna di avere molte persone capaci e che possono dare un contributo significativo su ogni singolo tema", ha detto il segretario leghista.

Questo l’elenco completo: Agricoltura e Turismo: Gian Marco Centinaio; Ambiente: Vannia Gava; Attività produttive: Guido Guidesi; Autonomia: Erika Stefani; Benessere degli animali: Fillippo Maturi; Cultura: Lucia Borgonzoni; Difesa: Roberto Paolo Ferrari; Disabilità: Alessandra Locatelli; Economia: Alberto Bagnai; editoria e innovazione tecnologica: Alessandro Morelli; Energia: Paolo Arrigoni; Esteri: Giancarlo Giorgetti; Giovani: Luca Toccalini; Giustizia: Giulia Bongiorno; Infrastrutture e trasporti: Edoardo Rixi; Lavoro: Claudio Durigon; Politiche per il mezzogiorno: Pasquale Pepe; Politiche per le aree montane: Alessandro Panza; Sanità: Luca Coletto; Scuola: Mario Pittoni; Sicurezza e immigrazione: Nicola Molteni; Università: Aurelio Tommasetti. All’interno del dipartimento agricoltura, Francesco Bruzzone si occuperà di attività venatoria e Lorenzo Viviani di pesca.